【新增移英港人回應】港人BNO簽證將於本月31日開放申請，英國內政部回覆本報查詢時指，估計2021年至2025年間，移英港人數字最高可達1,048,100人，而BNO政策在5年間，為英國政府帶來的收益最高可達29.39億英鎊（約310億港元）。由於當局未將武漢肺炎列入考慮因素，若根據目前已入境LOTR及新申請BNO情況來說，當局保守估計有約29萬人移英，當中約13.8萬人會在今年即申請簽證。

Goodbye HK,Hello UK的香港區負責人Billy認為20至30萬人移英人數是合理推斷，但不相信有高達100萬人會走。假如有100萬人移民，香港退學潮可能會「更加猛烈」。

對於BNO政策將引致數以十萬計的人才損失，有消息指，中方的反制措施將包括考慮重開優才計劃，輸入更多「內地精英」來港填補缺口。

有居英逾十年、在英國倫敦從事金融業的港人George認為，若真的有逾百萬人到英國，其實不是壞事，「Brexit之前每年都有幾百萬人從歐洲過來，很多是東歐人，尤其倫敦、伯明翰大城市的工種多，要吸納百萬港人無問題，而且大家又勤力，良性競爭之下可造大個餅。」

他認為英國大城市本身都屬多元文化，香港人不是難民，而是真的可以帶一些優質人才和資金到來，「倫敦的華人圈子其實很細，多些人過來都好，有時我自己都會Homesick，將來英國可能會似加拿大一樣有個『小香港』。」

美國銀行（BofA）日前亦發表報告稱，港人移民英國或引致今年出現360億美元（約2,800億港元）的資金外流。英內政部就港人BNO簽證的政策影響評估（Impact Assessment）發表了評估報告，估計移英港人可為英國帶來29.39億英鎊的收入，Billy認為這些數字沒有誇張，由於香港移民家庭一般都擁有較高資產值，加上消費和工作，連同收入所得稅，絕對可為英國帶來長遠可觀的經濟效益。

該報告還指，原本只有16.7萬人在2019年7月前持有BNO，但在2020年8月已增至61.2萬人，反映反送中運動後申請BNO人數急增，估計在2020年底已增至73.3萬人。

香港政府去年7月實施《港區國安法》後，英國政府隨即公佈BNO移居政策，合資格港人達290萬人，230萬名親屬，以及18.7萬介乎18至23歲的BNO受養人。

早前獨立股評人David Webb綜合香港入境處數字後，得出在2020年7月1日至2021年1月8日期間，淨出境的香港居民人次達11.5萬，佔本港750萬人口約1.5%。而根據英國官方數字，去年7月15日至10月14日期間，有2,116名BNO合資格人士與其親屬用Leave Outside The Rules（LOTR）提早入境。

至於LOTR有多少宗失敗個案，英國內政部回覆指，經過當局慎重考慮後，認為公開該資訊會影響公共事務及利益，因此暫不會透露相關數據，去年10月後的LOTR移民數字將往後才公開。

以2019年7月至2020年10月的BNO申請增幅推算，2021年至2025年間的移英人數估算最多約83.3萬人；以2019年7月至2020年底的升幅推算，移英人數最多更可達105萬人。

至於經濟效益方面的推算，港人BNO移民頭5年間，將可為英國帶來66.71億英鎊（約706億港元）的稅收，7.92億英鎊（約84億港元）的醫療保健費用和8,600萬英鎊（約9億港元）的申請簽證費用；扣除各項服務的行政成本，估計5年間收益最高可達29.39億英鎊（約310億港元）。

由於難以衡量所有個案，報告將BNO合資格者分為兩類，第一類為2019年社運後的BNO申請者，報告假設這類申請者移民的可能性較大；第二類為2019年社運前的申請者，當局根據整體移民趨勢和香港90年代的移民潮數字評估這類申請者，而當局將在2025年10月再次審查港人BNO簽證政策。

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