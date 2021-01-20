昨日大升市表現沉寂的生科股，今早受到康方生物（9926）發佈PD-1/CTLA-4雙特異性抗體療法的研究數字，刺激該股一度大升14.7%破頂之餘，亦帶動其他生科股炒上。

康方生物最新升9.3%，報55元；其他PD-1股信達生物（1801）漲6.8%，報103.5元；再鼎（9688）升5.5%。

因心臟支架產品納入集採而拖累股價近月弱勢的啟明（2500），今早追落後急彈12.8%，報82.25元。百濟神州（6160）升2.5%較落後。

康方公告指出，研究顯示，截至2020年11月，接受Cadonilimab （PD-1/CTLA-4雙特異性抗體，研發代號：AK104）聯合奧沙利鉑及卡培他濱一綫治療的可評估的GC或GEJ患者中，客觀緩解率（ORR）為64.1%，疾病控制率（DCR）為87.2%。4毫克/千克隊列患者的中位隨訪時間為8個月，中位緩解持續時間（DoR）未達到，6個月無進展生存期率 (PFS）為76.5%。在已入組的10毫克/千克隊列患者中，3例達到部分緩解（75%），1例靶病灶縮小22%，仍在治療評估中。

研究的安全性結果顯示，與Cadonilimab或化療相關的3級及以上不良反應發生率為38.9%，其中3級及以上與免疫相關的不良反應發生率為7.4%。

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