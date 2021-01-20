特約報道│最近國際形勢緊張，匯率波動對中小企很大影響。據知名金融市場調查公司East & Partners Asia報告指出，由於亞洲很多公司沒有做好匯率避險操作，有64%於今年2月至8月半年間，蒙受因匯率變動引致的損失，嚴重的損失可達至港元55萬 (美元$71,400) 或以上，如此類推，一年涉及的金額隨時過百萬，對於中小企來說，分分鐘是賺蝕的關鍵。

其實懂得匯率避險操作，的確是很有效的財務運作模式，不過一直以來只有大企業有首席財務總監及眾多會計師，幫助他們處理這方面的運作，可以在匯率上規避風險。然而香港作為國際城市，中小企受匯率的影響絕對不小，如果他們有合適的專家指導及選擇合適的匯款平台，不單可以大大減低因匯率變動引致的損失，更可提升公司的競爭力。

小數怕長計 年慳近百萬

Leaderment International Group 的負責人Ben Lee，在香港從事充電器及相關配件設計，再透過珠三角的代工廠生產，然後以電商方式銷售，短短幾年之間生意不斷擴充，把生意擴展至英國、德國等多個歐洲國家。做電商當然關注到收款問題，Ben Lee分別用過多家公司的收款解決方案，但因為後來Leaderment International Group 的銷售額越來越大，每個月在收款上的手續費也越來越多，小數怕長計之下，Ben Lee也積極尋找其他替代方案。最後Ben決定選用OFX匯款平台，因為計算之下，每個月竟然可以節省大約$10,000美元的手續費，一年足足慳了近百萬港元，對於一間中小企來說，絕對是一筆不少的費用，可以用來開發更多新產品、入貨或改善現金流。

Ben更提到利用OFX匯款平台轉錢比較快，如果時差上配合的話，某些地區甚至可以今天轉錢今天到賬，速度很快。加上OFX的環球貨幣賬戶，專為需要國際收付款的商家而設，例如透過OFX收取英鎊，就可以把英鎊直接轉回香港銀行賬號，同樣以英鎊的方式存在，當中可以大大減少因為匯率引致的損失。因為Ben只需使用一個賬戶，就有如擁有世界熱門貨幣如美元、歐羅、英鎊、澳元及港幣等多個賬戶，方便管理及收付各國貨幣之餘，更大大減低不必要的貨幣兌換費用。OFX客戶可以使用OFX限價單功能，設定目標匯率，到價才執行交易，以獲取最理想匯價。OFX更為一些有對沖需要的中小企客戶提供遠期合約服務，形式和銀行提供的不盡相同，但服務卻更貼身個人化。客戶可鎖定某個理想匯率，之後12個月內的交易都可以此匯率完成匯款，既容易控制成本亦有助現金流管理。例如11月在澳洲訂貨， 3月後到貨付款，若澳元升值成本提高，企業或需調整售價而影響競爭力，善用遠期合約，原本因匯價而受影響的成本，就盡在掌握之中。

電子平台結合全方位諮詢

電子商貿公司選擇匯款平台，除了價錢之外還有很多其他考慮，OFX香港區銷售及戰略合作總監韓思華表示，方便易用是不少客戶關注的重點：「OFX的系統全部在網上操作，一個平台就可以處理從報價、下單到交易追蹤，完成整個匯款流程，非常方便。但如客戶有任何匯款上的諮詢，香港辦公室可提供三語的客戶支援服務，加上我們辦事處分佈在倫敦、愛爾蘭、三藩市、多倫多、悉尼、奧克蘭和新加坡，完全沒有時差，全天候 24 x 7能與當地的銀行合作夥伴聯繫。客戶在非辦公時間若有疑問，一個電郵或一個電話，客戶服務部的專員都能提供協助支援，是真正的節省時間和急客人所急。」此外，由於匯款涉及大量款項，可靠性是客戶關注的重點，韓思華指OFX集團自2013年起於澳洲上市，並受全球55家監管機構規管，進行國際匯款的全球網絡由160個國際銀行賬戶合作夥伴組成，穩健且受到完善監管。到現時為止，OFX已為全球過百萬客戶，處理總值超過8,000億港元的國際匯款，往績可觀。另外OFX更可將55種貨幣的資金轉帳至197個國家，而且超過80%的主要貨幣交易可於到賬後24小時內完成，資金交收更迅速，做生意就可快人一步。

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