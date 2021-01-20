Netflix公佈第四季度業績，每股盈利1.19美元，遜市場預期1.39美元；惟收入按年升21.55%，至66.44億美元，略優於預期的66.3億美元，加上單季新增用戶851萬戶勝預期，消息刺激Netflix股價盤後飆升12%，報563.49美元。

期內，Netflix純利錄5.42億美元，倒退7.7%。用戶數目成績亮麗，新增付費用戶達851萬，優於預期的603萬，使全年總付費用戶人數突破2億關口，增長至2.037億，按年升21.9%。

八成新用戶來自美加以外市場 亞太觀眾升65%

在最大的美國和加拿大市場，已出現飽和現象。Netflix第四季的新增付費用戶，主要來自美國以外地區，歐洲、中東和非洲合計增加446萬，使總用戶累積至6,670萬；在亞太增加200萬，累計2,549萬；拉丁美洲則增加121萬，累計3,754萬；美國及加拿大只增加85.5萬，累計7,394萬。值得留意，亞太全年新增多達926萬訂閱戶，按年增長65%。

Netflix表示，2020年多達83%的新增付費用戶，是來自美國和加拿大以外地區，其中41%來自歐洲、中東與非洲地區，亞太居次。

至於全年業績，Netflix收入為249.96億元，按年升24%；純利27.61億元，升47.9%；每股盈利6.08美元，上年同期為4.13美元。

展望2021年首季，Netflix預計全球新付費用戶增幅放緩，僅增加600萬新會員，低過市場預期的800萬。Netflix又指，目前持有82億美元現金餘額，不需再進行外部融資，並將考慮回購股份。

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