財政司司長陳茂波將於2月24日公佈新一份財政預算案，政府已預告本財年會出現逾3,000億元赤字，為歷年最大。香港會計師公會估計，政府在2020/21財政年度將錄得3,480億元赤字。公會向港府提出多項建議，包括開始研究擴闊稅基﹑發放消費券、提供每年上限10萬元的房租扣稅額等。

會計師公會預計，期內整體財政收入為4,619億元，支出為8,099億元。今年度赤字大幅上升，主因是賣地收入減少及抗疫基金支出所致，全年度賣地收入為 568億元，較原先預計的1,180億元低逾5成。截至今年3月底，財政儲備將約為8,120億元，相當於12個月支出。

公會會長鄭中正表示，香港稅基過於狹窄，過份依賴直接稅收，但賣地收入不斷減少，經常性開支卻不斷增加，今年更高達5,000億元，量入為出的政策難以有效地增加儲備。

鄭指出，全球稅務環境正在轉變，港府應趁機研究新稅項等議題。他續強調，公會不是建議政府立即加稅或引入新稅項，預料在得到持份者、社會等共識至少須要數年時間。被問到香港可引入那個新稅項時，鄭中正表示現時未能回應。

另外，公會亦建議政府可帶頭創造就業機會，為聘請大學生的公司提供工資補貼、，研究將「大灣區青年就業計劃」的措施同樣在港實行等。

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