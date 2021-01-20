高雅光學

高雅光學（907）公佈，向保利協鑫天然氣配售4500萬股，每股作價0.381元，較昨日收市價0.475元折讓19.79%，集資1710萬元；另外再配1億股，佔擴大後股本12.08%；配股價同為0.381元，較昨日收市價折讓19.79%，集資3810萬元。兩項配售協議合共集資5510萬元，將用作營運資金及未來發展。受消息支持，高雅股價急升32.6%，報0.63元。

人瑞人才

人瑞人才（6919）發盈喜，料去年收益增20%至30%，並轉虧為盈，錄得純利1.6億至1.75億元人民幣，主要由於去年並無金融工具公平值虧損，以及下半年業務得到改善，毛利率亦較上半年有所提升。人瑞人才股價炒起，現升18.5%，報18.55元。

現代牧業

現代牧業（1117）公佈，配售6.5億股新股，佔擴大後股本約9.14%，每股作價2.4元，較公司股份昨日收市價2.73元折讓12.09%，集資15.6億元，將用作潛在併購及一般營運資金。配股後現代牧業股價一度跌10%，低見2.44元，最新跌4.8%，報2.6元。

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