花旗集團私人銀行稱，中國開始調查億萬富翁馬雲的阿里巴巴涉嫌壟斷後，大戶爭先恐後地拋售這家互聯網龍頭的股票。

《彭博》引述花旗私人銀行的Lab for Family Offices在周二發佈的一份報告中說，有關調查的報道浮出水面後，該行「大量」超級富有的客戶減持或平倉了阿里巴巴。

該報告指，去年下半年中國股市一度從花旗最富有的客戶吸引了大量資金。阿里巴巴曾被譽為中國經濟繁榮的推動力和技術實力的象徵，但這家吸引了億萬用戶的公司對中國日常生活的幾乎方方面面都有着影響，因而與包括騰訊在內的競爭對手受到了越來越大的監管壓力。去年，同為馬雲旗下的螞蟻集團350億美元的IPO被嘎然叫停，推動阿里巴巴在美國上市的股票自11月初以來下跌了約五分之一。

中國人民銀行副行長陳雨露上周表示，螞蟻集團正在按照監管要求抓緊制定整改時間表，業務整改的同時也要其保持業務的持續性，並確保對公眾金融服務的質量。這一表態凸顯北京控制馬雲業務的決心，但沒有提供任何線索表明公司需要做到何種程度才能安撫當局。

彭博億萬富翁指數顯示，馬雲520億美元的財富中超過四分之一來自螞蟻集團。

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