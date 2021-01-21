港股重上3萬點然後有個「健康調整」，點解係用括號括住嘅「健康調整」？因為恒指跌200點之際，美股期貨仲係升緊，A股又係升緊，暫時未似大跌而已。只要恒指星期五唔升唔跌，下星期一指數又差唔多接近5天線，諷刺地接近所謂支持位。由於納指月線呢一刻未升到明顯高過下個月保歷加通道上軸（估計納指約13,600點以上，之前講過嘅終極危險訊號），所以有乜市況嘢留返下周再update。

海吉亞（6078）俾股東連環沽貨後終於都炒上，以至啱啱因為產品加價消息放上格隆匯快訊而飛咗上去嘅龍尾北水股天工國際（826），近一個月北水喪買嘅股份都炒到七七八八，你見微盟（2013）都升到拋離5天線，有大成交大陰燭出逃格局，升勢過急股，可能逐隻擊落。情況就似福萊特（6865）同信義光能（968），之前升得過急，令佢哋喺最近兩周大升市完全冇份。

今日多當炒二三線股高位見腳軟，但隨之而來係多隻非優質三線股喪炒，四環（460）、中國食品（506）、魯大師（3601）狂升，估計資金散落喺落後非優質股嘅趨勢會持續。

非優質股呢類龍尾照計都有最後一根稻草，包括完全未點升過有國壽（2628）。人行起草《非銀行支付機構條例（徵求意見稿）》向社會公開徵求意見，而互聯網保險監管辦法喺2月1日亦正式施行，象徵互聯網金融嘅監管浪潮正式殺到，呢個時候螞蟻保險業務群總裁尹銘離職，似乎睇得好淡。啱啱港股調整之際，平保（2318）喺高位受壓而國壽（2628）有支持，監管風有利傳統內險股，未來一星期炒龍尾似乎會輪到佢。

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