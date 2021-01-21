黃馮律師行去年12月涉違反《律師賬目規則》被香港律師會接管，其中一名合夥人伍永雄今日尋求司法覆核，指接管決定不合理（Wednesbury unreasonable），兼影響無辜客戶，求法院推翻接管決定。

伍永雄的司法覆核申請書引用中原數據指，黃馮律師行（下稱：黃馮）2019年處理的買賣合約金額超過150億元，2020年金額大致與2019年相若，估計在2020年12月23日至今年1月31日期間大約有720宗交易個案有待處理，認為事件嚴重影響公眾利益。

申請書內容提到，一名前文員黃思源2019年涉嫌要求客戶開空頭支票等，涉款逾610萬元，有關事件已經解決，涉事客戶已獲公司賠償並無任何損失，而該事件亦無影響現有客戶。

伍永雄又披露，律師會自2020年6月起派人調查律師樓賬目，並於9月份向律師樓索取大量文件，雙方一直有就事件緊密溝通。直至去年11月，律師會去信告知申請人，黃馮賬目有逾2,300萬元款項被虧空，指涉嫌觸犯守則，並要求在限時內遞交報告，否則不會批准申請人來年的執業牌照。

申請人其後解釋事件不涉虧空客戶款項，而是公司電腦系統故障和前文員手民之誤，公司已積極整改，包括委任獨立會計師樓重新審計2019年賬目，並計劃於2021年2月底前提交新財政報告，又已聘請4名會計職員，及在1月使用新電腦系統。最終申請人亦按律師會要求透過第三方和貸款，填補賬目出現的2300萬元落差。

律師會去年12月引用條例接管黃馮，公開聲明無交代任何詳細原因，當時形容接管「別無他法」。申請人質疑，要按要求填補賬目出現的所謂「2300萬元落差」，已充份保障客戶利益，接管決定並非根據合理的指控或理由，兼且影響無辜客戶，導致他們承受資產被凍結的風險。

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