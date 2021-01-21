地政總署早前宣布山頂文輝島由九龍倉以120億元奪得，打破新地2006年以18億元投得的加列山道地王的呎價紀錄。最新地政總署公布其餘入標金額，其中最低入標金額只有60.38億元，低中標金額近五成。

山頂文輝道地盤面積約13.5萬方呎，地積比率1.92倍，最高可建樓面面積約25.93萬方呎，預料提供約240伙。市場兩年前最高估值達363.9億元，每方呎樓面呎價約9萬元。然而一連經歷社會運動及全年環球肺炎疫情肆虐，市場不斷調低估值，最終市場普遍估值為78至109億元，每呎樓面地價3至4.2萬元。而次標標價貼近估值上限，為106.88億元，再次之則為100.8億元，九倉出價分別較兩者高12.3%及19%。

其餘尚有兩份標書標價位於估值上下限之間，惟最低出價的標書出價只有60.38億元，低中標金額近五成，低59.62億元，亦比市場下限低22.6%，可謂相當睇淡。

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