美股三大指數向好。道指最新升27點，報31215點；標普升5點，至3857點；納指升53點，至13510點。晶片股向好，台積電（TSM）升逾2%，高通（QCOM）升近1%。

中概股表現疲弱，B站（BILI）、百度（BIDU）、唯品會（VIPS）、京東（JD）跌逾1%；騰訊音樂（TME）、拼多多（PDD）、阿里（BABA）跌逾2%。

美國勞工部公布，截至1月16日止當周，首次申請失業救濟人數達90萬人，按周減少2.6萬人，市場預期為93.5萬人。

歐洲央行理事會重申其「超寬鬆的貨幣政策」不變，預計主要利率將維持在當前或更低水平，直至通脹前景穩步邁向近2%目標。

恒指夜期跌41點，至29874點，低水54點。

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