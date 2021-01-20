美國新總統拜登昨晚就職，獲其提名出任財長的聯儲局前主席耶倫，呼籲國會大刀闊斧推出抗疫經濟方案，毋須對國債增加過慮，都利好投資情緒，令美元反彈乏力。

美滙指數昨日低見90.336，較上周一個月高位的90.77為低，與上周收市的90.35接近持平。對比前周兩年半低位89.20，反彈幅度約110點子。過去一周，7大主流貨幣普遍向好。當中歐元和英鎊各升約0.6%表現最佳、其餘5幣升幅介乎0.1至0.4%。

非美貨幣中，歐元過去一周表現最優，雖然上周曾因美元反彈而跌至1.2美元水平，但受德國商業信心指數ZEW勝於預期，加上歐元日前跌至1.205美元的支持位見起色，昨日曾高見1.215美元。至於其他高啤打貨幣，澳元和紐元分別企穩77及71美仙，加元則在1.27兌1美元爭持。

央行動態方面，加拿大央行昨日議息，市場普遍預期按兵不動，但個別分析不排除央行會「微幅」減息（例如0.05厘），令現處於0.25厘的官方利率進一步下降。值得留意是，加拿大央行不主張採用負利率政策，但行長Tiff Macklem曾表態說進一步放鬆貨幣政策或降低利率水平有助支援經濟，加上新冠疫情下，加國上月錄得8個月以來首次職位減小，製造業活動也出現收縮，市場料加國昨日微幅減息的機會率約為30%。策略上，國際油價仍處於近期高位，是利好加元的因素，若加央行昨日爆半冷減息，加元或會回試1.28算，短線在1.26至1.28間徘徊。

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