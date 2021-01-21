港股氣氛熾熱，北水繼續瘋狂湧入。恒指周四曾衝破30,000點大關，高見30,135點；收市跌34點，報29,927點，大市主板成交2,649億元。港股通南向資金買賣成交為825.6億元，佔全日成交超過三成；北水淨流入錄162.63億元，較上日縮水。

今日最活躍買賣港通股，騰訊（700）、美團（3690）及小米（1810）仍熱炒，騰訊北水成交達77億元，佔全日成交四成；股價一度升高至700元，後升幅收窄，收市略升0.44%報682.5元。美團以60億元、小米以45億元隨緊其後，惟小米今日錄淨沽出3.44億元，收市跌3.1%報30.95元。

北水繼續買入中芯（981）及中移動（941）兩隻受制裁股，佔全日成交六至七成，但股價同樣下挫，中芯更跌5%。

淨流入最多股份中，騰訊續膺冠，錄39億元；美團以22億元居次。比亞迪（1211）雖然以折讓7.8%配股，集資近300億元，但受惠投資者看好電動車前景，加上北水增倉逾8億元，股價不跌反升，收報248.4元。

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