對於中資電訊股ADR被紐約證交所下令除牌一事，中移動（941）及聯通（762）今早發公告指，於2021年1月20日（美國東部標準時間），中移動及聯通向紐約證交所提出書面要求，要求紐約證交所董事會的一個委員會覆議該決定。根據紐約證交所上市公司手冊，覆議將獲安排在提出覆議要求之日起至少25個工作日後舉行。該兩公司已要求該委員會推翻該決定，及在覆議該決定有結果前暫緩暫停美國存託股票（ADR）之買賣。

紐交所因應美國對於涉及解放軍之企業的投資禁令，一度勒令三大中資電訊股（包括中移動及聯通）的ADR除牌，及後收回決定，然後消息指於美國財長壓力之下，紐交所重啟除牌決定，三大電訊股ADR遂於1月11日起暫停買賣至今。

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