樓市交投暢旺，老牌家族成員都趁機沽貨。市場消息指董建華家族、已故世界船王董浩雲胞弟董兆裕沽售旗下中半山愛都大廈單位，作價1.4億元，呎價高達48,476元，雙雙創屋苑歷史新高。

市場消息指，成交單位為愛都大廈1座高層A室，實用面積2,888方呎，4房兩套間隔，市傳以近1.4億元成交，呎價高達48,476元，成交金額及呎價雙雙打破3年前2座高層D室，以1.25億元沽出，呎價43,283元的歷史新高紀錄。

據土地註冊處資料顯示，單位原業主以公司名義買入，涉及公司名為YuenSung Shipping Company，公司董事名為董兆裕，與董建華家族、已故世界船王董浩雲胞弟同名，料為同一人。原業主1998年以2,000萬元買入該單位，若然以近1.4億元成交，23年間賬面賺1.2億元，賺幅高達6倍。

愛都大廈住戶大多非富即貴，曾經或現時住客包括張學友、林憶蓮、李德麟及胡寶星等。其中上月愛都大廈都錄得一宗1座中層A室成交，實用面積同為2,888方呎，但以8,380萬元連車位成交，呎價只有29,017元，一個月間項目呎價三級跳，大升67%。

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