●香港前特首、全國政協副主席董建華家族旗下的東方海外（ 316），亦趁這輪股市大時代「抽水」配股。彭博引述銷售文件指，東方海外（ 316）及其主要股東中遠海運（1919）旗下Faulkner Global Holdings Limited，配售900萬股，配股價81.8至86元，較今日收市價100元大幅折讓15.8%至19.9%，集資最多7.74億元，集資所得將用於支付在建船舶、購買集裝箱和相關資產的費用，及其他的投資；摩根大通為獨家賬簿管理人。

●啟明醫療 （2500）大股東減持後配股集資，銷售文件顯示，啟明醫療於今日（21日）收市後建簿，擬發行1804.3萬股H股，佔已擴大後H股股本約4.2%，配股價介乎78.1元至80.55元，較今日收市價折讓2%至5%，最高集資額14.5億元。

啟明醫療指，配股集資將用於上游、下游投資，達至營運協同效益、擴大生產設施，以及用於一般營運資金。

啟明醫療於2019年12月上市，去年9月已配股集資近12億元，即上市一年多已共「抽水」超過50億元

另一生科股沛嘉醫療（9996）都配股集資，銷售文件顯示，沛嘉醫療 擬配售2800萬股新股，配股價介乎28.28至29.38元，較今日收市價29.95元折讓約1.9%至5.6%，集資最多8.23億元。摩根士丹利為配售代理。

沛嘉醫療配股集資所得，將用於併購等投資機會，同時持續投入研發、臨床測試、藥品註冊等。

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