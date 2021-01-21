近日股票市場爆升，個別投資者在新一年套股換樓。不過，因為疫情持續，本港經濟仍低迷，有豪宅買家臨近上會選擇撻定，一半年間勁蝕450萬元離場。

一手成交紀錄冊顯示，近年受大陸豪宅歡迎的何文田新晉豪宅皓畋，最新錄得一宗三房戶撻大定個案。單位為10座6樓A室，實用面積943方呎，三房套房，2019年6月以3,466萬元售出，呎價36,755元。買家當時選用「738天付款」，成交期長約2年，在簽臨約及半年後共付1成定金後，每3個月再付樓價1%，在2年後才上會完成交易，付餘下86%樓價。

不過，最新顯示，買家在本月18日撻定，料已付樓價13%定金被發展商沒收，即合共450.58萬元。

西貢傲瀧兩日5撻定 新世界殺定逾1,900萬

新世界（017）西貢新盤傲瀧近兩日錄5宗撻定，今日新增兩宗四房撻定，包括11座3樓B室，實用面積1,837方呎，在2018年5月以3,583.4萬元沽，呎價19,507元，當時成交期長1年。最新今日交易終止，買家料損失樓價15%定金，即537.51萬元。單位同日以3,343萬元售出，呎價18,198元，比對上價平240萬或6.7%，料為付款方式不同的折扣差異，新買家選用1,440天長成交期付款。

另一伙為9座5樓A室，實用面積同為1,837方呎，2018年9月以4,050萬元售，呎價22,047元，當時成交期長約2年。單位同日撻定，料損失15%樓價即607.5萬元定金，惟單位暫未顯示已重售。計及日前的3宗撻定，項目兩日錄5宗撻大定，殺定1,907.64萬元。

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