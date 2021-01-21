第四波疫情打擊下港人對樓價仍抱有信心，花旗去年第4季市民置業意向調查顯示，逾四成市民認為未來一年樓價維持平穩，而整體看淡樓市的受訪者比例比上季亦見明顯下跌。

花旗委託香港大學社會科學研究中心，以隨機抽樣電話訪問形式，於去年12月訪問超過500名香港市民。調查顯示，17%受訪者表示有興趣置業，比例與上季相若。按調查結果作推算，第4季有約32萬5千人於去年11 月內有參觀樓盤，數字雖比第三季數字近40萬人有所回落，但人數比2019年同期仍高出三成半，反映在第四波疫情中仍有不少市民抱持置業興趣，並且付諸行動搜羅合適樓盤。

此外，8%受訪者認為是置業好時機，數字仍比疫情前八年來為高。逾4成市民認為未來一年樓價維持平穩，而整體看淡樓市的受訪者比例，亦由上季的43%下跌至今季的36%，反映出受訪者對樓價恢復信心。經歷較早前疫情週期性的變化，市民面對第四波疫情表現得從容淡定，未因疫情衝擊而對樓市失去信心。

花期指，第4季市民置業意向整體氣氛亦與上季相若，而比較2020年全年市民置業意向，認為是置業好時機的受訪者比例比疫情前持續處於較高水平，置業意欲比疫情前未見有明顯分別，而對樓價的展望則漸趨平穩。

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