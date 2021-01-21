【更新銷情】

環球股市向上，刺激資金回流本地樓市，多個大型新盤部署開售。會德豐地產啟德新盤Monaco ，承接上周單日沽清145伙之後，今日作第二輪賣樓，推出120個單位。最平660萬元起，呎價2.2萬元起。項目次輪發售開始後不足30分鐘，今批單位中所有3房單位已沽清，反映大單位需求極高，1,000萬元以上單位備受市場追捧。至晚上8時半，發展商指，項目單日以公開發售沽出116伙，計及招標售出13伙，單位吸金約16億元，連同周日沽清的145伙，一周內吸金約30億元。

會德豐地產會德豐常務董事黃光耀表示，今日開售的120伙，間隔由開放式至三房，日前收逾2700票，超額18倍，料今日銷情理想。項目今日率先以招標售出13伙，屬三房套房間隔，實用面積762方呎，錄31份標書。該13伙全數沽清，套現2.57億元。最貴售出2,120萬，呎價27,811元，創項目新高。

黃光耀指，是次銷情理想，反映市場大單位有追捧，受資金帶動，股市暢旺，恒指升逾3萬點，投資者獲利資金投放樓市，有利豪宅市場。至於美國新總統上任亦是利好消息，刺激環球股市升幅，穩定經濟及國際形勢，對樓市亦有利。

Monaco吸引不少投資客入市，不少人打算購入作長線收租。其中，準買家陳先生表示，打算購入Monaco 一房單位，作為長線收租，他指，睇好啟德區未來發展，將來會似九龍站圓方般，所以決定入市。又認為，九龍市區新樓買少見少，供不應求，認為樓價相對穩定。

準買家彭先生從事外送行業，是次為首次入票抽Monaco ，將以首置客身份入市，預算購入一伙兩房單位作長線投資。他表示，睇好樓市前景，不擔心樓市下跌。

美聯物業布少明指，該行錄得一組大手客預算以2,500萬購入兩伙兩房戶作長線投資者收租。他預計，近期股票市場暢旺，有少量投資者會套股換樓。預計今個月一手市場錄得1,500宗成交。

中原地產陳永傑指，Monaco開售120伙料可全盤沽清，而美國總統順利就職，中美關係有望轉機，近日港股回升至3萬點，資金湧港，對樓市亦有支持作用。近日一二手俱旺，樓市小陽春已形成。近期部份有部署移民，放售手上物業，令二手市場放盤量急增3,000個，陳永傑認為，由於放盤量增加，暫時樓價仍然難以向上，預計大選後局勢穩定，本港樓價有望突破向上。近日貨尾銷售亦相當理想，新界兩盤亦接續開售，料1月一手成交達1,500宗。

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