【本報訊】熱錢昨日湧入科技股，除了龍頭騰訊（700）、美團（3690）攜手破頂，二線的微盟（2013）、比亞迪電子（285）等亦發力創新高，收市大升一成以上，齊齊帶動恒生科指飆510點，收報9885點，跑贏大市兼再創歷史高位。港股亦一度僅差6點便觸及三萬大關。

北水減24%至202億

科技股造好，北水有份助攻。騰訊續吸最多的39億元淨買盤；盤中創680元新高，收升3.7%至679.5元。小米（1810）及美團各有17億及15億元淨入。惟北水淨流入較上日縮減24%，至202億元；總成交亦降至867億元，反映買貨動力稍為減弱，

微盟領跑SaaS板塊，曾見26.2上市高，收市飆15.5%，報25.65元；中國有贊（8083）及明源雲（909）亦相繼創新高，曾見3.98元及57.35元，升幅分別為13.4%及12.6%。

獲摩通看好前景的美團，勁彈9%，以372元收市。摩通發表報告稱，基於團購有具規模的整體潛在市場、有長期的合理毛利結構等因素，料社區團購業務將成為美團的長期盈利增長動力；上調美團評級至「增持」；目標價大增逾六成，至450元。

港股連升第五日，昨曾最多飆351點，僅差6點便觸及三萬大關，最終收報29962點，升320點；大市交投持續暢旺，成交達3,002億元。

瑞士百達資產管理國際多元資產部高級經理黃思遠表示，基於全球資金可能流向港股和其他新興市場，未來數月中港股票可能會出現機遇。與外國投資者比較，內地投資者對港股的投資目標和估值有不同取態，導致對港股的偏好產生微妙變化，料部份溢價高的A/H股或收窄，尤其是一些受內地在岸資金青睞的板塊，如消費、新能源、醫療等。