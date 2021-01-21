新盤開售一浪接一浪，由港鐵及南豐發展的將軍澳日出康城LP10，早前落實在本周六開售首批179個單位，單位折實平均呎價15,834元，入場費700萬元，每人限最多購入4伙。發展商公佈，項目自上周末收票，一周收得5,160票，以首批開賣的179伙計，超額認購27倍。

翻查統計資料，在2013年一手新例推出後，日出康城新盤首輪開售的收票王是會德豐Montara，在2019年5月推出，當時首批賣500伙，截收達1.8萬票，超額認購高達35倍。其次是2015年4月開售的長實緻藍天，當時開售740伙，收1.6萬票，超購20倍。

LP10將於周六早上11時起在九龍灣啟匯開售179伙，單位實用面積介乎484至1,205方呎，當中有146伙兩房戶、17伙三房戶及6伙四房戶。入場單位為1B座2樓D室，實用面積485方呎，兩房間隔，定價879.2萬元，折實價699萬元，呎價14,412元。至於呎價最平為2B座2樓C室，實用面積512方呎兩房戶，定價913.6萬元，折實726.4萬元，呎價14,188元。整批單位折實平均呎價15,834元，以定價計，市值約20.37億元，折實計則約16.2億元。

銷售安排顯示，是次開售不分大手客優先揀樓組別，每人可入2票，本周四截票。揀樓當日，每人可選購1至4伙單位。市場消息指，項目現收約3,100票，以開售的179伙計，超額認購16倍。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！