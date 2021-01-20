上周一於19.82元薦買廣州白雲山醫藥（874），昨收21.6元，較薦買前升9%，與H指同步。今日加料再薦。

1）吃火鍋有人怕熱氣，涼茶與火鍋可能「好夾」。白雲山全資擁有的王老吉，有宣傳口號：「怕上火，喝王老吉。」

火鍋股海底撈（6862）2018年9月上市，招股價17.8元，現價65.75元，較招股價高出269%，市值3,485億元（大過兩隻長實（1113）的市值），估值上到山頂，PB 32倍（1元資產，32元股價），以2019年7月至2020年6月的盈利計，PE是606倍；以2020年全年業績計（上半年見紅9.6億元人幣），PE料在一千倍以上或負PE。

2）白雲山業務有4大板塊，其中「大健康板塊」幾乎全由王老吉包辦。去年6月底（9月底季報無breakdown數據），王老吉板塊的賬面淨值57.8億元人幣，半年純利8.41億元人幣。王老吉的估值不可能與海底撈齊齊比天高，但若在A股市場掛牌，取得25倍PE應無難度，如此一計，王老吉值421億元人幣，較賬面NAV高出363億元人幣（436億港元）令每股白雲山增值27港元；凸章之數，已相等於H股股價的1.25倍。

3）白雲山去年底每股NAV估計19.1港元，王老吉若然上市，帶來增值，白雲山每股NAV可達46.1港元，實際PB只有0.47倍！

4）白雲山2020年預測PE僅8倍，較6年平均14.8倍折讓46%。

★白雲山現價21.6元，新設目標價32元，潛在升幅48%。

同場加映：上月24日於10.84元薦買海信家電（921），設目標價14.2元，昨日最高17.16元，創歷史新高，收16.3元，較薦買前大升50%，跑贏H指36個百分點。吃之哉。

中船防務（317）昨收10.16元，單日升7%。上周四於9.72元薦買，暫升5%。目標價重溫：14.7元。

何車