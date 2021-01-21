【新增內容】電視廣播（511，TVB）今日宣佈舊將曾志偉和王祖藍回巢做高層，分別出任TVB副總經理及首席創意官。TVB高調聘請兩位舊將回巢，似乎舊人事、舊作風仍未改變，恐未能打破被ViuTV搶收視的困局。

電視廣播非執行董事徐敬回應本報查詢時指，兩人在中港有非常多經驗和成就。被問到TVB往後是否主要發展大灣區市埸，徐敬指，集團主力市場仍包括香港、內地及新加坡、馬來西亞等海外市埸，又指現時OTT技術下已有地域市埸的清晰界限。他又指，相信疫情後傳媒界的廣告收入將會好轉。

目前TVB的董事局成員中，只有投行出身、新上任的主席許濤，以及會計出身的行政總裁李寶安。李寶安於2007年加盟時為財務及行政總經理，2009年開始出任行政總裁，於李寶安管治年代初期，2010年至2013年TVB收入仍錄得連年上升，由2009年的39.83億元，升至2013年的56.86億元；於2013年經調整盈利亦達到17.38億元。不過，創辦人「六叔」邵逸夫離世成為業績轉捩點，業績開始下滑。

2015年2月，黎瑞剛入股TVB，一度由「殼王」陳國強出任主席一職，新人事之下卻欠新作風，經營更見守舊，成為親共媒體更被港人所摒棄。直至2019年，收入跌至36.48億元，並錄得經調整虧損約5億元。

至於去年上半年，收入只得12.26億元，較2013年上半年減少超過一半，更虧損達3億元。上半年電視廣播分部下的廣告收入，由11.3億元按年減69%至3.51億元；電盈（008）旗下ViuTV去年同期廣告收入則按年升19%至1.13億元。

曾志偉阿叻譚詠麟搞東方魅力

曾志偉與陳百祥（阿叻）、譚詠麟早於1997年曾合組東方魅力，大搞主題餐廳，曾志偉當時出任副主席。他與TVB前主席「殼王」陳國強於1999年借殼上市，前後配股集資7次，集資達12.9億。東方魅力期後2000年分拆東魅網在創業板上市，之後撞上科網股爆破，上市後三年狂蝕12億元，早年收購的《成報》不足一年已月蝕千萬元。

東方魅力其後因管理不善，最終賣盤收場。於2003年賣盤予覃輝經營的星美。陳國強入主後，TVB於2018年認購本金8,300萬美元（6.5億港元）的可換股貸款，買債4個月後，覃輝旗下深圳A股聖萊涉財務造假，被中證監處罰禁入市場五年，旗下多家附屬公司被追收貸款及利息，TVB早前亦申請將星美清盤，並將星美債券賬面值撇減至零元。

王祖藍近年主力北上掘金，參與內地綜藝節目主持受內地市場歡迎，亦一早「政治正確」，一早表明是護旗手，又發貼文支持香港警察。

業界：廣東省一早冇人睇TVB

TVB去年業績報告中提到，擬加大發展內地市埸，提高收入，有信心線上線下平台服務方案能吸引大灣區等廣告商。有廣告界人士大潑冷水，他指，現時大灣區至廣東省仍收看TVB的觀眾近年已變得非常少，「早幾年已經1%（收視）都無，合拍劇都係靠大陸自己嘅電視台同網站播至有人睇。」

香港廣告商會執行總監朱俊美表示，疫情反覆，大部份商戶仍持觀望態度，只有少數受惠疫情如外賣速遞行業、保險及銀行近來增加投放廣告，但主要投放於社交媒體，有部份客戶仍視電視為重要傳播途徑，但亦會考慮目前社會氣氛。她認為，廣告商戶對大灣區市埸一直有需求，但坦言疫情下，大部份商戶仍持觀望態度。

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