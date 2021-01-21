●路透旗IFR引述消息人士指，中國優然牧業最快在農曆年後進行上市聆訊，尋求今年首季在香港上市，預計集資約5億美元（約39億港元）；聯席保薦人為華泰及瑞信。

優然牧業大股東為內地乳製品龍頭之一的伊利，並於2015年從伊利分拆出來營運，為乳業上游市場供應商，主要業務為原料奶、反芻動物養殖系統化解決方案。

●路透IFR引述消息指，已在內地上市的北京昭衍新藥，尋求最快下周進行港交所（388）上市聆訊，集資最少5億至6億美元（約39億至46.8億港元），花旗為其獨家保薦人。

昭衍新藥今日同時公佈，獲中國證監會核准公司新發行不超過8689.46萬股H股。昭衍新藥A股今日收報144.21元人民幣，升7.3%，市值320億元人民幣；去年全年股價累計升近1.9倍。

●本月底將最少有6隻新股，除了萬眾期待的快手，還有5隻醫藥股，其中上周通過聆訊的貝康醫療，於本周進行上市前路演。消息指，公司最快於下周二招股，集資最少2億美元（約15.6億港元），但仍有變數；中信証券為獨家保薦人。其餘最快下周招股的包括諾輝健康、微創心通、賽生藥業及雅各臣科研（2633）分拆的健倍苗苗。

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