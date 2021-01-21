「移民盤」成為近日二手放盤另一個供應來源。指標屋苑鰂魚涌太古城再錄移民盤成交，位於海景花園海棠閣低層B室，實用面積1,015方呎，向東北、小單邊，望池、園及海景，以市價2,188萬元售出，呎價21,557元。中原地產莊劍嵐表示，業主於2011年10月以1,260萬元買入後一直自住，早前叫價2,350萬元放盤，累減162萬元終獲承接，持貨10年賬面獲利928萬元。據知，業主有機會賣樓後移民。

中原地產趙鴻運補充，二手交投轉旺，太古城價量齊升，本月暫錄得30宗成交，已超越上月全月25宗，而平均呎價亦升至19,137元，較上月平均呎價18,755元升2%。本月成交價最低單位，為洞庭閣低層C室，實用面積580方呎，以900萬元售出。

萬景峯誕新樓王4房癲售2,750萬

新盤熱賣，帶旺樓市氣氛，各屋苑相繼出現疫市高價成交。荃灣萬景峯一伙四房戶剛以高達2,750萬元沽出，料創屋苑標準戶歷史新高。

美聯物業梁仲維表示，樓市回暖，買家入市信心增強，荃灣萬景峯本月暫錄8宗二手買賣，已超越上月全月6宗。其中2座高層A室，實用面積1,277平方呎，屬於4房雙套房間隔，享海景，業主原本叫價2,800萬放盤，議價後以2,750萬元易手，呎價21,535元。原業主2013年以1,680萬元購入，持貨8年賬面獲利1,070萬元離場。

資料顯示，萬景峯的對上紀錄為同座高層A室，於去年10月以2,528萬元沽出，呎價19,796元。相隔短短三個月，新成交賣貴222萬元。

元朗市中心二手買賣「破百」 采葉庭兩房638萬沽

「林鄭PLAN」推使下，買家可承造較高按揭成數，用家轉投2房戶「上車」。元朗二線屋苑采葉庭，新近錄2房單位以638萬元售出，造價較樓上兩層單位2年前賣價，高20%或108萬元。

美聯物業陳鋒表示，元朗采葉庭6座中層B室，實用面積509方呎，建築面積673方呎，屬2房單位，業主放售單位僅一星期，獲買家以638萬元承接，實用呎價12,534元。同座同為B室，樓上2層單位，兩年前造價530萬元，仍高逾百萬，反映社會事件及疫情之下，區內私樓價格未見太受影響。上述單位原業主2007年底以180萬元買入，持有14年，賺458萬元，升幅逾2.5倍。

陳鋒指出，本月元朗市中心二手成交已「破百」，累積錄得125宗成交，尚悅為成交最多單一屋苑，錄18宗，主要是單位普遍徘徊500至600萬元「上車」水平。采葉庭則本月已錄6宗成交，超越上月整月4宗買賣。

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