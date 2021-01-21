隨着馬雲現身，阿里巴巴昨日股價大反彈。耀才（1428）主席葉茂林最新公佈，因投資阿里巴巴「賺大錢」，向所有員工派1000元利是。

新聞稿指，「有『Money Hunter』之稱的耀才證券主席葉茂林先生一貫善於捕捉投資良機，憑著精準獨到的眼光，在阿里巴巴一致被看淡的情況下，葉茂林主席反而大手出擊，昨日阿里巴巴股價終於急升，所以葉主席大有斬獲。」新聞稿又指出，耀才成交及交易宗數創出開業以來的新高，因此向員工派利是。

耀才早前公佈，今財年首九個月之稅前純利約為5.8億港元，創出上市後同期新高，按年大升約64%。

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