業績表現

●電子煙代工商思摩爾（6969）發盈喜，截至去年底止經調整盈利按年升70%至75%；若果計入金融工具公允價值變動損失，以股份為基礎的付款開支及上市開支合計約14.65億元人幣，盈利則僅升10％至15%。思摩爾解釋，盈喜主要得益於公司收入穩定增長，以及規模效應和改善產品結構。

思摩爾收升4.6%，報78.45元，較招股價12.4元升5.3倍。

●藥明康德（2359）發盈喜，預計去年純利按年增長50%到60%，至11.12億元人民幣。公司指，去年下半年，隨著海外客戶訂單的增長較快，以及產能利用和經營效率的不斷提升，收入對比前年同期升逾30%。

●醫思醫療（2138）表示，截至去年尾三個月，預計整體銷售額按年升不少於10%，內地銷售額升不少於35%，醫療服務銷售額升不少於50%；整體銷售額按季則升不少於25%，內地銷售額升不少於45%，醫療服務銷售額升不少於10%。醫思醫療升0.71%，至5.64元。

●中國光大銀行（6818）表示，去年收入按年升7.32%，至1,425.35億元（人民幣、下同），純利升1.26%，至378.24億元。資產總額比去年升13.41%，至53,682.43億元，負債總額比去年升13.02%，至49,133.31億元。不良貸款額按年跌1.29%，至416.66億元，不良貸款率1.38%，按年跌0.18個百分點。

股權變動

●根據股權披露顯示，騰訊（700）總裁劉熾平分別於1月15日及1月18日，以每股平均價633.5078元和659.7510元，兩度減持騰訊共40萬股份，套現逾2.56億元，持股由0.56%降至0.55%。騰訊升0.44%，至682.5元，創新高。

●嘉華國際（173）獲主席呂志和分別於1月15日及1月18日，以每股平均價3.7566元和3.7629元，場內增持70.8萬股，涉資266萬，持股由64.87%升至64.89%。

●必瘦站（1830）獲主席兼行政總裁歐陽江分別於1月15日、18日和20日，以每股平均價3.15元至3.21元，場內增持65.2萬股，涉資205萬，持股由71.12%升至71.18%。

●民生教育（1569）獲主席兼控股股東李學春於1月14日至21日，以每股平均價1.4696元，場內增持1,962.8萬股，涉資2,884.62萬元，持股由71.13%增至71.59%。

●鴻海系富智康（2038）今日在場內以每股平均價1.315元，回購200萬股，涉資263萬元，佔已發行股本1.4041%。富智康升1.48%，至1.37元。

其他

●渣打銀行（2888）與大華銀行合作提供52.9億港元綠色貸款，協助以基滙資本為首的財團收購香港英皇道1111號 （前身為太古城中心一座）。

渣打香港和大華銀行擔任聯席牽頭安排行和聯席簿記行，向由基滙資本為首的財團提供是次綠色貸款。渣打企業、金融機構及商業銀行部董事總經理兼香港區主管許穗華女士表示，渣打致力推廣可持續金融，並將可持續性融入業務運作之中。

●富邦香港及香港電訊簽署諒解備忘錄，該行正籌備推出全新遙距開戶手機應用程式，並由香港電訊負責程式設計及開發，現正在金管局旗下「沙盒」測試，預期推出時可用於個人開戶、申請信用卡和私人貸款，其後將相關技術拓展至中小企客戶。

該行行政總裁李永鴻補充，預計他日交齊文件的情況下，可在5至10分鐘內完整個遙距開戶過程，希望將近八成零售銀行服務放上網上銀行。

●希慎（014）今年首次將投放於設計及生產實體利是封的資源及費用，將6位數字金額全數用作慈善用途，撥捐服務香港30年的榕光社，支持他們為全港獨居無依長者提供多元化服務，當中包括「共建老人家」計劃，照顧缺乏社會支援的獨居或無依長者的起居生活，讓他們老有所依，安享晚年。同時協助機構推動「魚菜共生」計劃，鼓勵長者享受種植樂趣，保持心靈健康輕鬆。

●福壽園（1448）委任陳欣為獨立非執行董事，即日生效，不收取任何酬金。陳欣為復星美元產業基金聯席總裁及粵港澳大灣區投資負責人。

●福萊特玻璃（6865）向東方日升（深： 300118 ）供應及銷售共計34GW（約2.34億平方米）組件用光伏壓延玻璃訂立銷售合約，預計涉資89.08億元人民幣，合約期自今年1月1日起至2023年12月31日止。

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