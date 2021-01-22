恒指周五現沽壓，收報29,447點，跌479點或1.6%，大市主板成交2,442億元。港股通南向資金買賣成交為739億元，佔全日成交三成；北水淨流入錄93.67億元，使今年開市以來，港股通連續14個交易日淨買入逾百億的紀錄「斷纜」。

今日最活躍買賣港通股，仍以騰訊（700）及小米（1810）領跑，前者北水成交80億元，佔全日成交超過三成半；後者北水成交50億元，佔比一半以上。

北水連續兩日淨沽小米，股價收市跌3%，報29.8元。另外兩隻受制裁股中芯國際（981）及中國移動（941），向來是大媽寵兒，今日同樣錄淨沽，股價雙雙下跌。中芯收報27.25元，跌2.6%；中移動報47.6元，跌2.7%。

至於淨流入最多股份，騰訊（37億元）及美團（13億元）續排頭兩位，佔淨流入總額54%。北水亦持續增倉思摩爾國際（6969） ，涉金額7.1億元，思摩爾股價升7.7%。

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