●騰訊新聞《一線》引述消息指，百度已向港交所（388）正式提交第二上市的申請，較原定農曆新年交表早了半個月多，保薦人為高盛和中信。由於百度交表時間，與嗶哩嗶哩（B站）相若，相信有機會招股時間會出現重疊。

●短視頻平台快手即將打響本港今年大型新股頭炮，路透IFR引述消息指，將於下周一（25日）開始建簿，預計2月5日掛牌，集資55億至60億美元（約429億至468億港元），較早前市傳的50億美元高最多20%；尋求估值550億至600億美元（約4290億至4680億港元）；美銀美林、摩根士丹利及華興資本為其聯席保薦人；招銀國際、海通國際、匯豐、工銀國際及老虎證券亦有份參與是次IPO。

以快手最高集資額計，將超越2019年上市、集資450億元的百威亞太（1876），成為近兩年多的本港第一上市IPO「集資王」。

券商預留最少1650億元備戰

市傳快手將於下周二（26日）起公開招股，多間券商已共預留最少1,650億元孖展應戰，其中耀才稱最多可借出500億元孖展額，目前已有客戶有意向認購，涉250億至300億元；信誠預留300億至400億元孖展，目前已有170億元獲客戶預訂；海通則預留最少300億元；輝立預留最少250億元；大華繼顯亦預留200億元備戰。

耀才行政總裁許繹彬表示，由於快手跨月招股，月底孖展息率相信會較高，投資者若大手認購，要留意孖展成本及分配手數，認為以現金及全家總動員的策略認購較穩陣。

為避開快手 傳有新股延遲招股

市場預本預計月底新股市場熱鬧，除快手，還有最少5隻生物科技股招股，但最新市場消息指，目前已確定下周招股的，包括將於下周二招股的貝康醫療、及雅各臣科研（2633）分拆的健倍苗苗。據悉，有新股因擔心未能趕於農曆新年前掛牌，及擬避開快手免認購資金被攤薄，有原定下周招股的公司，正考慮延後招股，或未能趕於本月底招股。

快手採用同股不同權形成上市，A類股份持有人每股可投10票，而B類股份持有人則每股可投一票。不同投票權受益人為快手兩名80後的聯合創始人宿華及程一笑，分別持有55.79%及44.21% A類股權；B類股份則各持有12.648%及10.023%。

快手股東包括騰訊（700），持有快手已發行在外股份總數約21.57%。為快手最大股東；恒隆（101）董事長陳啟宗家族擁有的晨興資本，持有快手已發行在外股份總數約16.66%；風險投資公司DCM持有本公司已發行在外股份總數約9.23%；百度持有快手已發行在外股份總數約3.78%；紅杉資本、前中共總書記江澤民孫子江志成旗下博裕資本分別持有快手已發行在外股份總數約3.2%及約2.29%；新加坡國際投資公司淡馬錫持有0.86%等。

快手2020年前3季度，各項財務收入數據增長迅速，總收入達407億元人民幣，電商GMV達2041億元人民幣，其中僅第三季度就達945億元人民幣。

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