雖然多個發展商連還部署推盤帶動下，樓市交投暢旺，然而佐敦油麻地因疫情嚴峻將被封區，疫情嚴峻影響心態，豪宅買賣仍然疲弱。最新有何文田豪宅以逾3,000萬元沽，但僅微賺7%，若然原業主並非首置客，扣除雙倍印花稅後則明賺實蝕近250萬元。

美聯物業九龍豪宅及西貢區區域營業董事張詠思表示，天鑄5座低層A室，一個實用面積1,320方呎的四房雙套單位，最新以3,280萬元成交。張詠思表示，主要由於單位內櫳企理，廳大房大，由於樓齡新，居住環境理想，吸引買家承接。原業主2016年以3,066.41萬元買入單位，轉手賬面獲利213.59萬元，4年僅升值7%，若然買家並非首置，雙倍印花稅15%計，原業主交付近460萬元稅額，則變明賺實蝕近250萬元。

世紀21富山地產聯席董事劉倩彤指，黃大仙鑽嶺高層H室，實用面積239方呎的一房單位最新都錄得成交。原業主最初開價490萬元，後減價22萬元，減幅4.5%，成功以468萬元易手，實用面積呎價19,582元。據了解，原業主於2015年以401萬元買入單位，持貨6年至今沽售，賬面獲利67萬元，扣除代理佣金雜費及稅務後幾乎蝕讓。

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