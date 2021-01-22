《彭博》引述消息人士報道，騰訊（700）正尋求60億美元（約465.1億港幣）銀團貸款，年期為5年，其中一部份利率為美元拆息（Libor）加0.8厘，另一部份則為一口價0.85厘，所得資金將用作一般企業用途。

早前外媒《TMT Finance》引述消息指，騰訊正考慮貸款數十億美元，以收購一項遊戲業務，騰訊未有透露收購目標，但估計是一間美國或韓國公司。

騰訊近年積極拓展業務，斥資數十億美元買入多間初創企業的股權，上月增持環球音樂（Universal Music）10%股份。

另外，月初有報道指騰訊的競爭對手阿里巴巴（9988）擬發行高達80億美元（約620.1億港幣）的離岸債。

銀團貸款（Syndicated Loan）即由多間銀行或非銀行機構，採取同一貸款協議，按協議之貸款期限、金額和條件聯合向一間或多間公司提供貸款的一種融資方式。

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