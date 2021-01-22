人民銀行接連出招再打擊螞蟻集團旗下支付寶。繼本周三推出措施，表明若非銀行支付機構嚴重影響支付服務市場健康發展，人行可向國務院反壟斷執法機構建議執法；今日再推《非銀行支付機構客戶備付金存管辦法》，簡單而言是收緊支付機構客戶備存金額用途，只能存入銀行以防範風險。

該例表明，要求非銀行支付機構將客戶備付金全額交存至人行或商業銀行，備付金的劃轉應通過符合規定的清算機構辦理，以及規定備付金出金、入金、自有資金劃轉的範圍和方式，並增加違規行為處罰條款。

由於支付機構可選擇多家清算機構進行合作，人行規定要選定一間清算機構作為主監督機構，對所有備付金的存放、使用和劃轉進行整體監督，其餘合作清算機構和備付金銀行則要配合監督。

另外，為提高交易透明度，防範資金風險，明確規定支付機構間不得相互直接開放支付業務接口、不得相互開立支付賬戶，以及由此進行客戶備付金劃轉。

措施3月1日起落實，並設有6個月過渡期。

銀保監近日約談螞蟻集團 強調非針對單一企業

內地科技巨企未走出「反壟斷」陰霾，中銀保監副主席梁濤表示，金融管理部門近日約談螞蟻集團等互聯網平台公司，認同其在發展金融科技、提高金融服務效率和普惠性方面發揮創新作用，提高金融服務的效率和包容性，但也指出存在的違規監管套利、壟斷經營、損害消費者合法權益等問題。

他續指，金融管理部門按照「強化反壟斷和防止資本無序擴張」的基本要求，採取規範性措施，開展清理整頓，以符合反壟斷、反不正當競爭等要求，強調與支持民企長期穩定健康發展的目標完全一致。他又提到，有關舉措不是針對民企，也不是針對單一企業，不會影響相關企業的正常業務發展。

個別銀行對有關領域民營企業的惜貸斷貸問題，梁濤直指是個別情況，認為應當予以糾正，鼓勵銀行保險機構依法合規的與包括被約談企業在內的互聯網平台企業開展合作，金融支持政策不變、力度不減。

美團關閉互助業務 銀保監：偏離主業

對於美團（3690）決定月底關閉互助業務，中銀保監首席風險官兼新聞發言人肖遠企表示，美團互助偏離美團主業，以及逆選擇風險不斷增加，是關閉的主要原因，關注網絡公司從事網絡互助業務，了解營運方式，及分析風險情況，採取相應的措施。

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