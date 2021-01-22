港交所（388）公佈，合資格的上交所科創板股票將於2月1日（星期一）起納入滬深港通股票範圍，惟未公佈涉及股票名單。港交所續指，考慮到科創板實施投資者適當性管理，只容許機構專業投資者參與。

早前，滬深港三間交易所就滬深港通股票範圍安排達成的共識，科創板上市公司股票屬於上證180、上證380指數成份股或其H股在香港上市的A+H股公司，該股票將根據滬深港通現行安排調入滬股通股票範圍。同時，其對應的H股將根據滬深港通現行安排調入港股通股票範圍。

另外，在深交所上市的A+H股公司，其對應的H股也將於2月1日起，正式可透過滬港通下的港股通買賣。

港交所表示，滬深港三所將繼續密切合作，持續優化互聯互通機制。

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