正向民航處申請「航空營運人許可證」（AOC）的大灣區航空，正就「經營編定航空服務」相關牌照向空運牌照局作出申請。

政府憲報指出，大灣區航空申請連接香港與北京、上海等多個城市，以及日本東京、大阪、沖繩、福岡、札幌、名古屋、鹿兒島等等，及泰國曼谷、布吉、清邁，以至新加坡、馬尼拉等亞洲地區等105個客運及貨運航點。飛機類型為波音B737-800。

大灣區航空未擁有「航空營運人許可證」，不過已經率先申請航點，惹起市場懷疑是否有特權。尤其是董事長黃楚標上月曾指出由於未獲批「航空營運人許可證」，兼且飛機要待2至3月才到港，因此申請港龍釋出的航權言之尚早。

而運輸及房屋局長陳帆去年12月亦曾表示，要合乎資格申請港龍航權，必須向民航處取得「航空營運人許可證」，以及向空運牌照局取得營運牌照，在符合基本條件下，才被視為合資格申請航權。

不過，今次大灣區航空申請的並非「航權」，而是就「經營編定航空服務」申請擬營運「航點」，往後亦要向政府申請航權才能正式營運。

政府：兩牌照可同時申請 惟須先獲得AOC

有接近事件消息人士向本報表示，未有「航空營運人許可證」期間就「經營編定航空服務」提出申請屬正常做法，回顧對上一次申請是由信德集團（242）董事總經理何超瓊掛帥的捷星香港（Jetstar），其於2013年申請牌照時亦以同樣程序申請航點，包括來往中國內地、日韓和東南亞多個地區的航線。

政府回覆指出 ，任何人擬營辦編定航程的航線，提供空運服務，可向空運牌照局提出牌照申請，惟須待申請人持有「航空營運人許可證」後，方可批給相關牌照。另外空運牌照局及民航處分別確認「航空服務牌照」及「航空營運人許可證」仍在申請階段當中。

早年捷星香港申請在港營運牌照，當時國泰、港龍、港航、快運均提出反對，並作出公開研訊，最終2015年宣告申請失敗。上述消息人士指，若遭到持份者反對，便須舉行公開研訊，再由當局判決，料須時至少2至3年；當年捷星因主要營業地不在香港，因此不獲批出牌照。按《基本法》第134條規定，運作編定航班服務所須的牌照只可批給在香港註冊，並以香港為主要營業地的航空公司。

本報向國泰航空、香港快運、香港航空就會否反對或提出意見作出查詢。當中香港航空表示正研究中，目前不作任何評論。

譚文豪舉例：唔符合公屋資格都可以遞表 但未必畀佢

前立法會議員譚文豪表示，正常情況下，航空公司應取得「航空營運人許可證」才申請航點，因為空運牌照局不會批出牌照給一間不知是否能成立的公司。但他以申請公屋為例，「唔符合申請公屋資格都可以遞表㗎嘛，但你唔會編配畀佢」，指牌照局規矩已定，若大灣區航空不符合牌照要求，局方便不應批准其申請。

去年趁國泰大裁員及港龍結業前申請牌照，並吸納被裁員工，黃楚標去年10月接受本報訪問時，表示要招攬數百人手，他承認大灣區航空只屬小規模公司，仍不能跟國泰相比，起用737較細客機，機票價格亦較平，但就不會定義自己為廉航，而是有服務質素的低成本航空公司。

另外，航空持續不景氣，Air France-KLM Group旗下荷蘭公司，將截1,000員工，原因是旅遊復飛希望減退。

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