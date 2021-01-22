●華潤啤酒（291）發盈喜，截至去年底止，料全年純利按年增長50%。集團解釋，增長主要因為產能優化和組織再造相關的員工補償及安置費用減少 ，及 其他收入中的玻瓶使用收入和出售固定資產所得溢利增加。

●中石化油服（1033）發盈警，預料截至去年底止，全年純利按年銳減91.2%至8,000萬元（人民幣，下同），2019年純利8.34億元。集團解釋，去年國際油價歷史性暴跌，令公司主要專業工作量和主營業務收入銳減。

●中信建投（6066）發盈喜，預料截至去年底止，全年純利按年增長72.85%至95.1億元（人民幣，下同），2019年純利為55億元。集團指出，去年資本市場保持良好發展態勢，各項業務發展良好。 期內，自營投資業務收入、經紀業務手續費凈收入，及投行業務手續費凈收入較2019年同期有大幅度增。

●盈大地產（432）發盈警，料去年虧損擴大150%，2019年同期虧損2.95億元。集團解釋，虧損增加主要是因為疫情打擊集團在日本北海道二世古的酒店營運，及該酒店物業的相關減值虧損所致。

人事變動

●眾安保險（6060）公佈，陳勁因個人事務安排，辭任執行董事及投資決策委員會主任，自今日起生效。由董事長歐亞平出任投資決策委員會主任。另外，姜興獲提名為執行董事及投資決策委員會成員，將於股東大會待批准，及銀保監核准。

營運數據

●中興通訊（763）公佈，截至去年底全年純利43.7億元（人民幣，下同），按年跌15.18%。每股盈利0.95元，跌22.13%。

期內收入按年增加11.7%，至1,013.8億元。三大業務，包括運營商網絡、消費者業務、政企業務的營業收入均有正增長。

●華住（1179）公佈去年營運數據，在營酒店綜合出租率為71%，按年減少13.4個百份點。日均房價為210元（人民幣，下同），跌10.3%。

期內，租賃及自有酒店淨減少6間，管理加盟及特許經營酒店增加285間。

●新東方在綫（1797）公佈，截去年11月底止中期虧損擴大至6.74億元（人民幣，下同），2019年同期虧損7,128萬元。期內收入增加19.2%至67.68億元。

集團表示，因疫情而推遲或暫停大學重新開放及海外考試的影響，導致來自大學教育收入及付費學生人次有顯著減少。期內，總付費學生人次升62.5%。

集團稱，將在品牌、教育資源及多渠道營銷服務方面進一步加強與母公司新東方教育（9901）的合作。

●中信銀行（998）公佈，截至去年底止，全年純利按年增加2.01%至489.8億元（人民幣，下同），2019年同期純行為480.15億元；撥備前利潤為1,408.5億元，升5.27%。每股盈利為0.94元，微跌1.05%。期內收入升3.8%，至1,947.3億元。

●中國神華（1088）公佈，去年全年商品煤產量按年上升3.1%至2.92億噸；煤炭銷售量則跌0.2%至4.47億噸。

其他

●中國生物製藥（1177）公佈，「注射用硼替佐米」獲中國藥監局頒發藥品補充申請批准通知書，通過了仿製藥質量和療效一致性評價。該藥是一種蛋白酶體抑制劑，具靶向性抗腫瘤作用，適用於治療多發性骨髓瘤(MM)及套細胞淋巴瘤（MCL）。

●君實生物（1877）公佈，其產品「特瑞普利單抗」一線治療黏膜黑色素瘤獲得美國FDA授予快速通道資格。同時獲得FDA批准，同意直接開展 III 期臨床研究。該藥是中國首個批准上市的以 PD-1 為靶點的國產單抗藥物，至今已在中、美等多國開展了覆蓋超過 15 個適應症的 30 多項臨床研究。

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