恒指在過去半個多月坐火箭，從去年年底突破26,800點進入上一個區間到而家，我早就說好了的30,000點終於都達陣了，速度之快，實在是令人吃驚，有乜可能個市可以咁癲？說實的，其實30,000點並不變態，你看外圍美股一早已經創新高啦，最變態的是一個月升3,000幾點，RSI超買到87左右水平，人們仲猛嗌買喇買喇，甚至立即向上調升目標價。

我認為任何的升浪都有調整，當然，大漲小回是一種調整，學我上個星期所說的，即市下跌消化了沽壓再在尾市上來都是一種調整。總而言之，我只是認為一個月不到便來到這個水平確實有點過急，後市徘徊在30,000點關前好正常，返回29,000點再上便更加健康，但我並不是宣揚恒指見頂、做淡云云。均線多頭排列，價量齊升，做淡不死都無好日子過。

大市有無水位，不代表板塊不可以輪動。始終，板塊的此消彼長，指數一樣可以牛皮。講到落後而又有潛質的板塊，非內房、物管等等莫屬。內房是2017年牛市最牛的板塊，至今尚未起動。旭輝（884）是二三線內房最好炒的一隻，你熟悉這個板塊的話自然會知，而另一隻是新城（1030）。你認為內房無基本因素？牛市不需要的，最緊要是有人唱好。

大行話內房跌到現價是「估值吸引」，我信呀，不過「不會再跌」同埋「會升」好似是兩回事。當你對板塊半信半疑的時候，儘管找一隻全行幅圖最靚的股份，均線多頭，只差一步破頂的股份。屆時，就算個板塊真的不炒，你都不會是破底之流。為你地推薦旭輝，考慮現價買入，後市突破7.38元便創新高，目標睇9元，跌穿6.50元止蝕，就係咁多。

譚朗蔚

富昌證券聯席董事

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