剛於本周一上市、被散戶形容為「宋都唔要」的宋都服務（9608），其大股東俞建午近日收到中證監《調查通知書》，因涉嫌內幕交易股票，根據《中華人民共和國證券法》的有關規定，決定對俞建午進行立案調查。

上述消息為A股上市的宋都基業發公告披露，俞建午為宋都基業實際控制人、董事長兼總裁。而目前俞建午透過俞建午信託持有宋都服務71.25%，他本人已辭任宋都服務董事，而該公司主席俞昀為其女兒。

宋都基業公告表示，是次調查事項是對俞建午個人的調查，與公司無關，且俞建午承諾是次涉嫌內幕交易為對其個人股票賬戶的調查事項，並未涉及宋都基業股票。是次調查不會影響其在宋都基業的正常履職，公司日常生產經營活動亦不受影響。公司經營管理、業務及財務狀況正常。

宋都服務亦出公告，指涉及的大股東私人賬戶與該公司股份無關連。

宋都服務本周一才上市，首日隨即潛水，今日收市價0.144元，較招股價0.25元低42.4%，市值跌至4.61億元。

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