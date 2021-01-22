MSCI再將受美國行政命令影響的中資企業剔出旗下成份股指數，最新將剔除中海油（883）。MSCI公佈，將從MSCI全球指數、MSCI中國全股票指數，以及相關非市場資本加權指數中剔除，並將於本月26日（下周二）生效。

美國商務部於上周將中海油納入制裁名單，而今次剔除中海油亦是因應該制裁行重，整調指數成份股組合。中海油最新跌4.6%，報7.88元，成交1.78億股，金額14.31億元。

因應美國制裁行動，MSCI已先後剔除多隻中資股，包括中芯國際（981）、中交建（1800）、中鐵建（1186）、中國中車（1766）及多家於A股上市的公司，MSCI曾解釋，有市場參與者反映，美國行政命令會對環球投資者投資過程帶來顯著的影響，美國商業銀行、券商及託管商同樣會限制他們投資的股份，MSCI需要確保指數的可投資性，因此剔除相關股份。

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