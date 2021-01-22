加密貨幣市場今日大幅調整，根據CoinMarketCap報價，比特幣過去24小時下跌16.9%，報29,525美元，總市值跌至5,548億美元；以太幣下跌22.9%，報1,064美元。萊特幣跌15.6%，報126.55美元。

以美元1：1發行、向來供應量只升不跌的全球最大穩定幣Tether，今早8時左右，其市值突然罕有插水約1億美元，至247億美元，觸發比特幣跌穿3萬美元關口。

早前Tether母公司iFinex被紐約總檢察長辦公室（NYAG）指控，懷疑動用其穩定幣儲備，去填補旗下加密貨幣交易所Bitfinex被人攻擊後出現的8.5億美元損失，即Tether有機會不按照發行數量擅自動用美元儲備。公司否認指控，並於1月15日最後限期提交Bitfinex和Tether的財務報表，以及發行和交易Tether等資料。

另外，美國候任財長耶倫（Janet Yellen）日前警告稱，加密貨幣主要用於非法融資，政府將需要審查可以限制它們使用的方式，並確保不會通過這些渠道進行洗錢活動。市場憂慮美國監管當局出手，成為加密貨幣市場受壓原因之一。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！