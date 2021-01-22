今年首個豪宅全新盤登場，由九倉持有丶會德豐地產負責發展及銷售的山頂豪宅項目77/79 Peak Road 今日推出首個銷售安排，以招標形式推出3個洋房，招標日期為本月29日。

三幢洋房分別是山頂道77A號，實用面積7,388方呎，連花園8,476方呎、庭院792方呎，五套房間隔；山頂道77D號，實用面積6,266方呎，花園3,932方呎、庭院803方呎四套房間隔；山頂道77F號，實用面積6,061方呎，花園5,095方呎、天台1,772方呎。招標期為本月29日，中午12時至下午3時。

Monaco盡推91伙標準戶 均價2.5萬貴首批逾1成

同系啟德新盤Monaco，周四開賣120伙，即日沽117伙，套現16億元，有見銷情理想，隨即盡推餘下標準戶。加推5號價單，涉及91伙，實用面積280至727方呎，包括7個開放式、14個1房、10個2房及60個3房單位。折實價666.7萬至1,927.4萬元，呎價23,538至28,648元，折實均價25,175元，比首張價單均價22,669元貴逾1成。發展商則指，撇除座向、景觀、樓層等因素，第5張價單較上一張價單輕微加價約1.5%。

最平是2B座20樓F室，開放式單位，實用面積280方呎，折實價666.7萬元，呎價23,811元。折實市值約13億元。短期內將公布最新銷售安排。

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