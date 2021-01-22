美國候任財政部長耶倫於周二聽證會後回應參議院財政委員會成員提交的補充問題，提及對華政策，耶倫暗示將沿用特朗普對中國的強硬路線，她稱不會立即取消對中國的關稅，拜登政府將監測中國對第一階段貿易協議的履約情況。她還重申，拜登政府將使用「各種工具」來對抗中國的「經濟濫用行為」，該戰略將包括與盟國合作對抗中國的「不公平」行動。

耶倫說，要提防國際貨幣基金組織、世界銀行和其他地方為各國提供的抗疫援助淪為償還中國貸款。在更廣泛層面，耶倫說，美國需要在全球範圍內與中國的「經濟謀略」競爭，並建立區別於「一帶一路」倡議的夥伴關係。

至於制裁方面，耶倫表示，財政部將「對制裁進行認真檢查，以確保制裁是有針對性的、有效的，將意外後果最小化。」

耶倫：目前聯儲局行動太少的話太危險

對於財政部與聯儲局的協調方面，耶倫表示，她不會為恢復前任財長逐步撤銷的一些聯儲局貸款便利工具進行新的鬥爭。她表示，聯儲局將通過其正在進行的項目，動用手中可用工具，繼續為經濟提供支持，目前行動太少對經濟的健康構成最大風險。她還承諾不就資產購買範圍向聯儲局施壓。

耶倫重申美國不尋求美元貶值的承諾，同時，她並未提到財政部曾經奉行的「強勢美元」政策。她表示，政府將跨部門合作，對干預滙市以獲取貿易優勢的國家有效施加壓力。耶倫提到，雙邊貿易逆差是衡量不公平貿易行為的一個指標，將「堅決反對」這種行為。不過她也表示，應該在美國與各國貿易關係的大背景下評估收支，而不是用一套標準來框定全部。

耶倫稱將審查財政部發債策略，包括聯邦債務的加權平均期限。她尚未暗示會實施重大改革。「目前，對現有美國債務工具的需求仍然強勁，足以滿足美國融資需求。若推出新的超長期工具會給市場增添新的複雜性，需要進一步研究。」

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