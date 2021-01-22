中證監舉辦的例行新聞發佈會上，新聞發言人高莉稱，中證監正式批准設立廣州期貨交易所。

廣州期貨交易所是國內第五家期貨交易所，其餘4家分別是上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所和中國金融期貨交易所。這4個期貨交易所的交易品種各異，中金所（上海）主要是股指期貨、國債期貨等；上期所主要是有色金屬、燃料油等；鄭州主要是小麥、棉花、白糖等農作物；大連主要是大豆、玉米等糧食品種。

去年5月14日，人民銀行、銀保監會、中證監和國家外滙管理局發佈《關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見》（下稱《意見》），在推動粵港澳大灣區綠色金融合作方面，提出研究設立廣州期貨交易所。去年10月9日，中證監發佈消息稱，廣州期貨交易所籌備組正式成立。

《意見》表示，廣州期貨交易所在未來將會涵蓋科技、綠色、金融、環保等新興產業。

根據早前規劃，廣期所擬以碳排放期貨為首個交易品種。2019年2月發佈的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出，要研究設立以碳排放為首個品種的創新型期貨交易所。不過，生態環境部表示，由於目前碳排放現貨市場尚未啟動運行，現階段推出碳排放期貨條件不成熟。

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