趁新盤市場轉熱，再有發展商準備加入新盤戰。信置（083）馬鞍山烏溪沙海星灣旁的Silversands早前上樓書，今日公開示範單位，即日開價，首批50個單位，折實平均呎價19,888元，貴絕烏溪沙一帶新盤，兩年間賣貴兩成；一房戶入場費586.31萬元。

Silversands今日上首張價單，發展商指，首批提供50伙，包括20伙一房及30伙兩房單，定價719.4萬至1,276萬元，呎價23,176元至25,524元。提供4個付款方式，180天即供最高18.5%折扣，折實價586.31萬至1,039.94萬元，呎價18,889至20,802元，折實平均呎價19,888元。

翻查資料，馬鞍山烏溪沙對上新盤為中信泰富峻源，2019年首批均價1.6萬元；2018年時兩新盤開價，碧桂園及宏安泓碧首批1.65萬元，而新地雲海則近1.7萬元。是次Silversands開價屬區內新盤中最貴，2年間區內新盤價推高逾17%。

二手方面，本月馬鞍山區二手成交以市中心的新港城最多，錄14宗成交，平均呎價約1.44萬元。樓齡較新的薈朗錄8宗成交，平均呎價1.78萬元。同屬烏溪沙的迎海二手呎價1.6萬元。是次Silversands開價貴區內二手逾11%。

首批最低售價是5A座1樓F室，實用面積306方呎，一房戶，折實價586.31萬元，呎價19,160元。最低呎價5A座1樓G室，實用面積448方呎，兩房戶，折實價846.21萬元，呎價18,889元。

事實上，Silversands位於馬鞍山烏溪沙耀沙路8號，除了首批單位開價貴絕馬鞍山，其地價亦是最貴。根據資料，Silversands為信置以13.83億元投得，每呎地價1.16萬元，區內其他新盤一手地皮呎價均低過6,500元。不過，同區泓碧地皮曾轉手，二手地皮呎價升至1.05萬元，其於2018年首批開價，亦只是1.45萬元。

信置營業部集團聯席董事田兆源表示，Silversands 位於烏溪沙海星灣旁，共提供160伙，間隔由一房至四房戶，大部份單位向東南方。標準戶126伙，而特色戶有34伙，單位設3.4米樓底。

田兆源認為，近期多個新盤開賣成績佳，多大沽清，對項目銷情有信心。除Silverlands外，集團今年第一季將會推出與市建局合作的One Solo旺角山東街，以及與會德豐及嘉華等合作的西九龍地王Grand Victoria。

另外觀塘凱滙兩期已批出入伙紙，將於五月交樓，有300多伙餘貨將現樓推出。

Silversands今日公開示範單位，以2座3樓A室為藍本，實用面積1111方呎，三房連套房間隔，單位以連裝修形式出售。一入門經過窄長玄關，可以直達長形客飯大廳，長約7.2米。

客廳放置橢圓形梳化，另一端的飯廳放置雲石飯檯。飯廳旁為傳統梗廚，設雙邊深木色廚櫃。主人套房空間偌大，設計簡約時尚。另外兩間客房，其中一間設計成兒童睡房。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，馬鞍山Silversands首批單位以吸引價登場，1房入場折實僅580餘萬元，平均呎價逾1.9萬元，與同區二手及半新盤相比，甚具競爭力，料掀起搶購潮，吸引用家及投資客入市。

布少明指，參考區內半新盤情況，1房單位已全數沽清，可見該類戶型非常搶手。是次Silversands首批單位涉及50伙，間隔由1房至2房，入場費折實低於600萬元，定價具競爭力。另外，現時區內半新盤2房入場呎價逾2萬元，高於Silversands折實平均呎價約19,888元，相信項目銷售情況理想，預料吸引不少年青買家捧場。預計項目落成後，呎租可達約40元水平，回報率約3厘。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，SILVERSANDS首張價單50個單位，開價可算貼市，首批單位折實平均呎價約19888元，主要提供一房及兩房供應，此類型單位於市場最為搶手，區內一手貨尾亦欠缺細單位放盤，而上車客對置業一向有龐大需求，加上首批單位價錢大部份屬一千萬元以內，可承造高成數按揭，預計首批單位於開售當日沽清絕無問題，相信發展商亦希望趁過年前小陽春熾熱氣氛推盤，帶動銷情。若樓盤加推時，加價克制，相信銷情亦會相當理想。

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