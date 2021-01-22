鱷魚肉可改善狗隻氣喘不順及哮喘等問題，蘋果讀者將享獨家優惠88折，購買Golden Paws澳洲野生鱷魚肉乾；InvestUK製作的《BNO移民英國全攻略》，提你打工讀書居住注意事項。荃灣的台灣市集打卡位、賀年必食芋蝦、DIY濕敷方法改善濕疹、名廚教做蘿蔔魚鬆......不同資訊娛樂全面覆蓋，為你解悶長知識樣樣齊！

想搵齊折扣優惠、睇戲煲劇、親子活動、養生保健、煮飯熬湯、寵物錦囊、投資樓股、移民攻略、名人推介...？蘋果全新推出《蘋果資訊錦囊》，綜合九大平台編輯，每周私心推介不同精選食買玩消遣好去處，甚至可在家安排節目，睇騷、下廚、做手作等活動任君選擇！ 《蘋果資訊錦囊》逢周五推出，總之跟實我們推介，必有一項資訊合你心水！

#1 冬季毛孩氣管保健 動蘋優惠88折買澳洲鱷魚肉乾｜動物蘋台推介

入冬後氣溫急降，患有氣管塌陷問題或容易氣喘的狗仔就容易因溫差改變而感到不適。鱷魚肉除了低脂肪及低膽固醇外，同時豐含蛋白質及必需氨基酸、不飽和脂肪酸及多種維生素，有助改善狗隻氣喘不順、咳嗽及哮喘等問題。動物蘋台本周就聯同寵物食品品牌Golden Paws，推出壹會員限定優惠。由即日起至1月31日，蘋果讀者在Golden Paws購物下單時，只需要提供壹會員帳戶資料的截圖，就可以獨家優惠88折，購買Golden Paws澳洲野生鱷魚肉乾（原價$168／100克）。優惠期內其他貨品同樣享有9折優惠。

狗氣管保健｜4大氣管保健食材推介 動蘋優惠88折買澳洲鱷魚肉乾

#2 月尾開放BNO移英申請 做好準備移民全攻略｜全球樓行推介

英國今個月尾將開放BNO持有人申請當地居留，英內政部預料未來5年，最多有高達百萬港人移居英國。大家近期可能會發現，身邊越來越多朋友起程移民，如果你都有意移民，又想先做功課，可參考英國投資公司InvestUK製作的 《 BNO 移民英國全攻略》 ，內裡有講解到英國打工、讀書、居住等需要注意的事項，亦有貼士教你移英前的稅務準備，留下電郵登記即可免費下載，大家不妨以作參考。

#3 三大周末好去處 荃灣台灣小食市集+打卡粉紅芒草園｜籽想旅行推介

疫情之下，也要出外走走抖氣。荃灣愉景新城就有「十分天燈夜市」，有鹽酥雞、大腸包小腸等14種小食攤檔，紓緩久未外遊「思鄉」情緒。同場加映3,500呎的打卡點「粉紅芒草園」，有點像茨城縣秋季的紅色波波草。另外還有海洋公園萬豪每晚$977的「25小時Staycation」，以及日月星街的文青路線推介。

本地遊｜三大周末好去處 荃灣逛「十分天燈夜市」 日月星街文青遊 一文睇打卡熱點、必食推介、至抵優惠

#4 香港賀年食品 人手切絲逐粒炸 甘香鬆脆芋蝦 新年大賣20萬個｜飲食男女推介

集鹹、香、脆於一身的賀年食品芋蝦，從來也不是蝦，從前的人把芋頭絲抓成一束再炸，又長又彎曲，好像蝦鬚和蝦腳，故被稱為「芋蝦」。難做又花心機，現時只剩幾家老字號有售，其中擁88年歷史的老字號八珍，堅持人手製作。選用旱地種植的荔浦芋頭，個頭較普通芋頭大兩、三倍，飽滿完整，切開能看到清晰的紫色紋路。師傅人手以罩籬逐粒定型，須逐粒慢慢炸。芋蝦漂亮如金色繡球，甘香鬆脆，鹹香惹味， $198/12個、$249/18個，只會在新年期間推出，大賣20萬個。八珍門市 / 中環威靈頓街75號 / 2545 6700 / 星期一至日9am-7pm

美食的誕生｜甘香鬆脆芋蝦 香港獨有賀年食品 祖傳秘方 旱地荔浦芋頭 人手切絲逐粒炸 新年大賣20萬個

#5 維珍747客機成功發送火箭 勢成女股神新寵｜investMAN推介

女股神Cathie Wood最近推出一隻名為Space Exploration ETF（代號：ARKX）的新基金，以追蹤與太空科技相關的科技企業。ARKX的成分股雖尚未公佈，但就帶動太空概念股炒上，例如維珍銀河Virgin Galactic（NYSE﹕SPCE ）。這間全球首間上市的太空旅遊企業，近日發佈了運用747客機運載 火箭發射的影片 ，日後有望將衛星送進太空軌道，預示太空科技另一新里程碑，投資者今年務必留意太空科技板塊的走勢。

#6 醫生示範在家DIY濕敷方法改善濕疹｜健康蘋台推介

近月天氣持續寒冷，相對濕度還經常維持50%以下，容易令濕疹患者病情進一步惡化。經常於網上分享各類健康問題的劉榮幹醫生（Dr Rex），早前就示範了一招改善濕疹秘方，簡單易學，值得大家參考。

[秘招救濕疹]效果顯著，不花錢，Dr.Rex教你在家DIY濕敷方法醫濕疹

#7 前幼園校長推介4大素材：Easy提升孩子中文聽講讀寫｜一家人推介

前資深幼兒學校校長冼淑兒女士表示，學前中文教育最重要的是發展聽、講能力。她推介四大學習素材，提升孩子的中文聽講讀寫能力，幫助適應升小生活！

升小學習錦囊 Ep1｜前幼園校長推介4大素材：Easy提升孩子中文聽講讀寫

#8 名廚教做蘿蔔魚鬆 鯪魚肉雪過再手打更爽彈 加糖煮蘿蔔更香甜｜三餸一湯推介

冬天蘿蔔當造，配魚肉特別鮮甜，最適合在家中做一道蘿蔔魚鬆。蓉玥行政總廚歐國強指出，要挑選重手脹身的蘿蔔才美味；鯪魚肉買回家後要先放進雪櫃，這樣手打出來的魚膠才爽彈。加入少許蛋白、麻油、胡椒粉和少許陳皮粒，攪勻魚肉才開始手打。鯪魚肉起膠後，在碟上塗少許油才放上魚膠並壓平，之後用中火煎香。蘿蔔刨皮切片，燒熱油鑊，放入蘿蔔拉油10秒，辟走草青味。加入雞湯和蘿蔔，放砂糖煮近三分鐘，最後才加鹽。爆香薑片、蒜蓉和柱侯醬後加入雞湯，放入蘿蔔片和煎魚鬆，加入少許蠔油，用中火炆煮5分鐘。湯色變白後加入少許生粉水，最後加入中芹炆煮一會便可。

蘿蔔魚鬆做法貼士｜蘿蔔如何煮得香甜？前米芝蓮三星大廚教落糖煮 手打魚肉雪過更爽彈

#9 卡通節目星期六輪流播 小朋友留家抗疫最佳選擇｜蘋果娛樂推介

幼稚園、中小學雖然已經暫停面授課堂一段日子，但過去兩個星期仍有部份學生要回校考試。不過，現在考試完結，家長們大可讓小朋友「鬆一鬆」，事關本周六（1月23日）HBO GO 卡通頻道會有全新一季卡通節目《小鬼頭大亂鬥》，下周六（1月30日）boomerang則會首播《愛麗絲與路易兔》。

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