聯交所上市委員會公開譴責及批評聖馬丁國際（482）多名董事，在處理2014年收購事項時，內部監控存有缺失，未有識別及披露該事項為關連方交易，並屢次違反《上市規則》。

上市委員會譴責執董洪聰進、陳美惠，及廖文毅；並批評前執董Frank Karl-Heinz Fischer、執董陳偉鈞、獨立非執董吳嘉明、前獨立非執董韓千山，及李建國等人，要求公司委聘獨立專業顧問，以作內部監控檢討，以及相關董事須接受培訓。

聯交所指，聖馬丁未有及時公布收購附屬公司和向關聯人士借出的數項貸款，也未有確保公告及通函內的若干披露在各重要方面均準確完備，沒有誤導成份。公司當時並沒有充足及有效的內部監控。

洪聰進、陳美惠和Fischer有向公司滙報與關聯方的關係。洪、陳二人也未有確保通函內的若干數字是正確和最新的。因此，洪、陳未有履行他們的董事職責及竭力促使該公司遵守《上市規則》。

聯交所也裁定廖文毅未有配合上市科的調查，以及相關董事未有積極推行、檢討及監督該公司內部監控程序的有效性，且過份依賴公司秘書促使發行人遵守《上市規則》。

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