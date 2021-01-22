彭博報道，日本老牌化妝品牌資生堂（Shiseido）擬將旗下洗髮水和平價護膚品業務售予英國私募基金CVC Capital Partners，作價1,500億至2,000億日圓（約112至149億港幣）。

報道引述消息人士指，資生堂和CVC Capital Partners的潛在交易包括資生堂在日本和海外的業務，其中包括Tsubaki護髮產品，有關產品在日本、中國和其他亞洲地區較流行。

資生堂確認正與CVC Capital Partners討論出售業務，但強調目前未有正式決定。

在日本有超過140年歷史的資生堂，近年將業務重心轉向Cle de Peau、NARS等高端化妝品，前年以8.45億美金（約65.5億港幣）收購貴價護膚品牌Drunk Elephant，擴大其美妝版圖。

根據彭博收集的數據，該社估計資生堂去年的經營虧損高達47億日圓（約3.5億港幣），較前一年1140億日圓（約85.2億港幣）的經營盈利，大幅倒退104.1%。資生堂正尋求在年底前退出非核心業務，以改善經營狀況。

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