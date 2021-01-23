本總裁專欄下，港交所（388）前行政總裁李小加及金管局前總裁陳德霖曾經同場出現——就是兩人都是下屆特首黑馬，但原來他們相似地方多的是，就是離開公營機構後，「冷河期」前後都急急腳開展自己新事業。

話說李小加被《蘋果》踢爆剛離職不久，就疑似成立一間名為「牛碼」的公司，李小加接受該報記者訪問時沒有否認，更直認好多大計籌備當中。奇在該間公司董事只有一位中資投行前高層，股東僅是一間BVI公司，神神秘秘隱藏身份，追新聞尾巴的《無綫新聞》就補多腳，直指李小加係最終控股人。

港交所是上市公司，但港府擁有最終控制權，與公營機構無異。擔任行政總裁10年、作為半個公職人員的李小加，港交所沒有待薄他，酬金加獎勵股份10年已經近5億元，離任時遵守冷河期規定，避免與以往職位有利益衝突，人工係包埋嘅。

而冷河期指，李小加期間不可以從事、參與、擔任任何與港交所有潛在利益衝突、相似業務的工作職位，就算是個人名義開展業務亦受限制。冷河期幾長？根據港交所僱員政策，3個月最基本，而李小加離任不足1個月。

李小加創立的「牛碼」公司，從事所謂「滴灌通」計劃，主要係透過數碼平台，將資金引流至有資金需求及具回報潛力的中小企業，令他們可以更低成本取得融資，並培育潛在上市企業，計劃仍在籌備初期階段。

單單看這個描述，無疑與港交所有潛在衝突，尤其是培育潛在上市企業，是否講到明只益港交所先？佢哋唔會去紐交所、上交所上市？如果有機會去嘅，李小加仍有能力用餘溫招納企業，但「水」就有機會「滴灌」到其他交易所，幫港交所倒米情景有可能發生。

有趣嘅係，對於李小加須否遵守離職僱員利益衝突規定，有關舉動是否已抵觸港交所僱員政策，港交所唔敢答《蘋果》，表示不評論，連澄清都慳返。甚至係李小加有沒有向舊Boss查史美倫報備？都係冇答嘅，冇答嘅問題可以點解讀？就係任由大家向最壞情況解讀。

至於點解今次件事令本總裁諗起陳德霖？其實本總裁唔係特別想再提起，但陳德霖去年離任金管局總裁滿1年後，冷河期剛完，以2星期時間閃電成立一間名為圓幣的公司，同時引入包括眾安（6060）等多個股東，自己擔任主席，以呢個時間估算，冷河期間陳總裁冇同股東傾過刁，係難以置信嘅，但或者佢有同現任總裁余偉文報備一聲呱。

不過公務員出身的陳德霖，戴頭盔技巧一定好過投行出身的李小加，冷河期間真係冇職銜喺身，1年後即成為自己創辦嘅新公司主席，元神歸位；李小加就即時被踢爆成立公司兼變了創辦人，只要港交所要求他提供BVI公司股東資料，事情就可以曝光。

財金高官守唔到寡，香港已經變咗，毋庸置疑。2003年市民對前財爺梁錦松偷步買車繼而辭職，義憤填膺，今天負責任遵從規矩這些基本道德，頓然昇華至高風亮節。難怪，英國政府估最多100萬人會移民英國。

程總裁

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