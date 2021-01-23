信置（083）馬鞍山烏溪沙Silversands為區內相隔逾一年的全新盤，昨日開價，首批50伙折實平均呎價貼2萬元，比對上同區盤大幅貴兩成。項目今日開放示範單位予公眾參觀並同步收票，不過，由於售樓處位於油麻地御金．國峯商場，距離全面封區的佐敦疫區只有350米，即約5分程步程，即使是首個周六收票，廠內人流亦不多，消息指項目至下午4時，暫收約30票，暫未足額認購。

市場消息指，至下午4時，項目錄77組睇樓客參觀，不過實際收票量暫時只有30票，未獲足額認購，而當中一人可入兩票，即暫時只有約15組準買家認購。

Silversands昨日開價，首批提供50伙，包括20伙一房及30伙兩房單，定價719.4萬至1,276萬元，呎價23,176元至25,524元。提供4個付款方式，180天即供最高18.5%折扣，折實價586.31萬至1,039.94萬元，呎價18,889至20,802元，折實平均呎價19,888元。

翻查資料，馬鞍山烏溪沙對上新盤為中信泰富峻源，2019年首批均價1.6萬元；2018年時兩新盤開價，碧桂園及宏安泓碧首批1.65萬元，而新地雲海則近1.7萬元。是次Silversands開價屬區內新盤中最貴，2年間區內新盤價推高逾17%。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！