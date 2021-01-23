當歐美各國紛向中國出手制裁圍堵，全球各路基金以至熱錢卻湧向中資概念股（中概股），政治上制裁，股市上「懲罰」，形成鮮明對比。螞蟻上市交緒失臂，無阻外資基金向中概股「投懷送抱」，下周短視頻平台快手招股，如無意外又是盡破紀錄的新股王，連帶Capital Group、加拿大退休金（CPPIB）等大型十間國際基金，亦成為基石投資者，用腳表態「撐中」。

一場政治抗爭運動，改變不少人投資取向，放棄港股、中資股，轉投美股。玩過美股的網友，大都有相逢恨晚、「返唔到轉頭」的感覺，不過這股暖流，過去半年開始變質，市場對在美國上市的「中概股」由懷疑、漸漸變成相信，甚至乎目前我覺得是，成為信仰。

當廢老仍信奉股神畢菲特價值投資哲學，近年最炙手可熱的，是被連登仔視為「契媽」、有科技股女股神之稱的Cathie Wood，旗下多隻主題性ETF，一年回報接近兩倍，重倉股亦成為市場注視目光。坊間大多知道契媽揸重TESLA及多隻中小型爆升美股，但過去半年，女股神掃得最狠的市場是中概股，合共買入現值40億美元（310億港元）的中概股甚至港股 （見表）。

翻查ARK糸列裡五大ETF，除了主攻生物基因科技（ARKG）沒有任何中概股，其餘同系四大ETF：ARKK、ARKW、ARKQ及ARKF都有中概股元素，比重亦不斷加大。計及整體ARK系列，百度（BIDU）已成為契媽旗下所有基金，第十大持倉股，市值超過9億美元，單計過去兩個月，倉位增加近15倍，亦是ARK旗下所有股份，持倉增幅第二高個股。

除百度外，還有12隻中概股，包括近月不斷增持及股價破700元的騰訊，大家可留意，契媽買中概股一般以該股美國ADR形式入貨，如騰訊、阿里、京東以至比亞迪等，但部份如美團（3690）、眾安（6060）、移卡（9923）這三隻，就是直接在港交所落Order。

另外還有一隻台股：台積電（TSM），持股市值亦超過5億美元。計及14隻持倉中概股及台股，年內只有一隻持倉最低的拼多多（PDD）下跌4%，其餘股價年內升幅介乎8%至84%，平均為26%。

不單止契媽，其他大細外資基金，亦已參予中概股派對，不論好醜，只求快手。客觀形勢是，如拜登未有改變特朗普制裁中概股政策，在美國上市逾300隻中概股，將會悉數回港第二上市，越大隻越當炒的，回歸速度越快，B站（BILI）及騰訊音樂（TME）傳出首季來港後，月內股價已漲逾56%及40%。似乎，與其益俾香港，大戶傾向在中概股回歸前，先行將升幅炒盡、然後食盡，屆時回港集資額縱然不斷提高，被「割匪菜」的是誰，大家心裡有數。

不是鼓勵大家入市買中概股，而是讓大家知道，不單內地基金買中概股，外國無論主權基金或對沖對金，亦悉數投資或投機中概股。連登契媽「撐中」，說穿了，揀股沒政見，賺錢大過天。

股榮

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