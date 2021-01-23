踏入2021年，中概股和科技股帶動恒指飆升，市場憧憬更多相關股份被納入恒指。恒指公司過去20多年曾經兩次改革恒指成份股，1992年和2006年恒指先後納入紅籌股和國企股，但都只能短暫推升恒指。

恒指在1992年8月納入中信泰富（即中信股份267），成為首隻恒指紅籌股，到1993年11月，再納入粵海投資成為第二隻恒指紅籌股，兩間公司過去都出現財政危機。1998年爆發亞洲金融風暴後，粵海企業出現財政困難，要靠港人打救，把東江水協議注入粵海投資。到2008年金融海嘯爆發後，輪到中信泰富因炒燶澳元虧損過百億港元，要勞煩母公司打救。

1997年7月，另一隻紅籌股華潤創業被納入恒指，之後公司不斷擴張，涉足能源、零售、咖啡店、啤酒等業務。2014年華潤集團董事長宋林涉嫌嚴重違紀違法被免職，同系公司股價全面暴跌。之後華潤集團重組，華潤創業變成華潤啤酒（291）。

1998年1月，恒指公司把上海實業（363）及剛上市幾個月的中國電信（即中國移動 941）兩隻紅籌股納入恒指，同樣令股價一度大幅攀升，但之後都無以為繼。上海實業在1996年來港上市，招股價7.28元，上市後一直狂升，1997年升上60元，1998年1月被納入恒指後股價便持續下挫，到2004年9月被剔出恒指，股價跌至只得14元。

至於中國電信， 1997年10月在港上市，招股價11.8元，之後乘着科網熱潮，股價在2000年3月升至80元，協助恒指創出18,397點新高。之後泡沫爆破，在2003年跌至只得15元，跌幅超過8成。之後由2000年至2009年，共有10隻被納入恒指的紅籌股，包括聯想集團（992）、聯通（762）、中海油（2883）、招商局港口（144）、中遠海運港口（1199）、駿威汽車（已除牌）、網通（已除牌）、中海外（688）、中國鋁業（2600）和華潤電力（836），全都表現不濟，股價都曾經由高位暴跌5成，甚至8成以上，大部份早已被「叮走」。2010年打後，華潤置地（1109）和蒙牛（2319）先後被納入恒指，長線表現仍有待觀察。

紅籌股成為恒指成份股後，大部份股價都大跌，拖累恒指，令恒指過去20多年每年平均升幅不到3%。恒指公司挑選紅籌股的眼光奇差，在2006年9月開始納入大型國企，結果又如何？下文分解。

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林本利

經濟學家、活道教育中心創辦人

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